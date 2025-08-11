С марта 2026 года "Глонасс" будет отслеживать полеты всех российских гражданских беспилотников

С 1 марта 2026 года государственная информсистема "ЭРА-Глонасс" будет в режиме реального времени отслеживать движение всех российских гражданских беспилотников и передавать эти данные надзорным органам. Эта система описана в проекте постановления российского правительства, который выставлен на общественное обсуждение.

Минтранс России считает, что это будет способствовать прозрачности применения беспилотников и частично смягчит действующие запреты на полеты дронов в регионах, передают "Ведомости".

В "Глонассе" сообщили, что государственные структуры, в том числе экстренные оперативные службы и силовики, будут получать данные о движении беспилотников бесплатно, для всез остальных владельцев беспилотников будет доступна подписка – 560 руб. в месяц.

С 1 августа 2025 года в России появился новый класс воздушного пространства - H ("эйч"), предназначенный специально для полетов беспилотных воздушных судов (БВС). H стал четвертым классом в воздушном пространстве России – до сих пор в нем были классы A, С и G. Ввести отдельный класс для беспилотников в январе этого года поручил президент России.

В первом полугодии 2025 года число полетов беспилотников выросло на четверть, заявил министр транспорта России Андрей Никитин.

Новый класс Н охватывает воздушное пространство от 0 до 150 метров от земной (водной) поверхности с максимально упрощенным порядком использования в нем БВС взлетной массой до 30 кг. В класс H входят специальные маршруты для БВС, до высоты 3050 метров, на которых предусмотрен разрешительный упрощенный порядок использования воздушного пространства.