Свердловские приставы отправили домой почти тысячу нелегальных мигрантов

За семь месяцев 2025 года из Свердловской области были отправлены на родину 950 иностранцев, нарушивших миграционное законодательство. Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе регионального ГУФССП.

По данным ведомства, выдворено 428 граждан Таджикистана, 298 граждан Узбекистана, Кыргызстана – 133, Азербайджана – 33, по 1-6 граждан Грузии, Египта и КНР.

"Все они прибыли на заработки, находились на территории Российской Федерации, не имея на то законных оснований", - заявили в службе судебных приставов.

Своего выдворения домой нелегальные мигранты ждали в центрах временного содержания иностранных граждан.

