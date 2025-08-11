Дети россиян получат приоритет перед мигрантами при приеме в детсады

Дети россиян получат приоритет перед мигрантами при приеме в детские сады.

Соответствующий проект закона 11 августа будет внесен в Госдуму фракцией ЛДПР. Как говорится в пояснительной записке, в 2024 году в отдельных регионах количество детей-иностранцев в детских садах и школах доходило до 30–40%. Большинство прибывающих в Россию семей мигрантов являются многодетными, что дает им право первоочередного зачисления. Из-за этого россияне, у которых один или два ребенка, могут сталкиваться с трудностями в вопросах приема их детей в ближайший к месту жительства детский сад.

Обеспечение доступа к базовым социальным услугам для граждан РФ является одним из аспектов национальной безопасности и стабильности. Законопроектом предлагается установить приоритетный порядок для россиян при приеме или переводе на обучение по образовательным программам дошкольного образования.

Отмечается, что в прошлом году около 13 тыс. русских детей не смогли попасть в детские сады из-за мигрантов, сообщают "Известия".