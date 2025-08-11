Банки заставляют брать с ипотекой дополнительные продукты

Российские банки навязывают клиентам дополнительные продукты при выдаче ипотечных кредитов.

Финансовые учреждения вынуждают граждан купить целый набор услуг вместе с ипотекой, иначе грозятся повысить ставку. Помимо страхования жизни в данный пакет могут входить подписка на онлайн-кинотеатр, защита карты или полис от потери работы.

Однако согласно закону, обязательной может быть лишь страховка жилья. Иногда банки также отказываются от сторонних полисов и работают только со своими продуктами, сообщают "Известия".

На фоне высокой ключевой ставки и дорогих депозитов банки теряют доходность и стремятся компенсировать убытки за счет дополнительных услуг.