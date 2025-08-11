Запрещено продавать вейпы и энергетики под одним брендом

Роспотребнадзор запретил продавать вейпы и энергетики, выпускаемые под одним брендом.

Соответствующее предписание по итогам проверки по поручению Генпрокуратуры получили интернет-магазины, торговавшие этими товарами под китайской маркой HQD. По словам общественников, продвижение энергетиков одной марки с вейпами нарушает запрет на стимулирование потребления никотинсодержащей продукции.

В Союзе индустрии предприятий никотинсодержащих изделий не согласны с трактовкой закона. Как заявил директор объединения Герман Лукашов, нет ничего страшного в использовании одного бренда для разных товаров, поскольку это позволяет компаниям гарантировать качество продукции.

Председатель Национального союза защиты прав потребителей Павел Шапкин назвал ситуацию "вопиющим случаем". Он считает, что нельзя говорить о гарантии качества, если речь идет о сигаретах, которые, по его словам, опасны для здоровья, сообщают "Известия".

Ранее стало известно, что Министерство финансов России выступает против полного запрета вейпов, на чем ранее настаивал Минпромторг.