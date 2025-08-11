Госдума рекомендовала включить ожирение в перечень социально значимых заболеваний

Депутаты Госдумы рекомендовали кабмину РФ включить ожирение в перечень социально значимых заболеваний.

Об этом сказано в резолюции по итогам круглого стола на тему проблемы ожирения в стране. Также парламентарии рекомендовали Минздраву установить диспансерное наблюдение за пациентами с диагнозом ожирение и вести их учет. Кроме того, было предложено создать межведомственную рабочую группу по выработке актуального меню буфетов в школах.

В 2024 году в России ожирение было зафиксировано у более 3 млн человек, сообщает ТАСС.

В Роспотребнадзоре заявили о том, что младшеклассники России становятся более худыми, а вот среди тех, кто учится в средней и старшей школе, растет количество людей с ожирением.