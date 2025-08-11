В России предложили повысить возраст покупки спиртного до 21 года

В России возраст покупки алкоголя необходимо поднять выше 18 лет, в том числе из-за 11-классников.

Как заявил председатель комиссии Общественной палаты по демографии, защите семьи, детей и традиционных семейных ценностей Сергей Рыбальченко, это можно сделать поэтапно. По его словам, большинство 11-классников являются совершеннолетними и могут приобретать алкоголь. Их несовершеннолетние сверстники тоже попадают в сферу этого влияния.

Рыбальченко указал, что ранее в Общественной палате предлагали повысить минимальный возраст для продажи крепкого алкоголя до 21 года. Делать это можно поэтапно, сообщает ТАСС.

Напомним, в Красноярском крае сократят время продажи алкоголя на три часа.