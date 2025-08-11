11 Августа 2025
в россии
Общество Свердловская область Уральский ФО
Фото: пресс-служба Екатеринбургской теплосетевой компании

В Екатеринбурге провели масштабные противопожарные учения на новой насосной станции №5

В Екатеринбурге на высокотехнологичной насосной станции №5, введенной в эксплуатацию в январе 2025 года, состоялась первая противопожарная тренировка с участием МЧС России, передает корреспондент Накануне.RU.

Насосная станция располагается по адресу Космонавтов 5/2. Объект очень важен для города - в помещении станции установлены четыре насоса, обеспечивающие нормативный режим теплоснабжения для пяти районов города: Кировского, Октябрьского, Верх-Исетского, Ленинского и Железнодорожного, а также новых объектов в центральной части города. Суммарная мощность насосов составляет 12 тысяч кубометров в час, что с учетом перспектив развития города обеспечивает надежное теплоснабжение Екатеринбурга.

В Екатеринбурге провели масштабные противопожарные учения на новой насосной станции №5(2025)|Фото: Пресс-служба Екатеринбургской теплосетевой компании

Как отметил заместитель главного инженера Екатеринбургской теплосетевой компании (ЕТК) Александр Дорохов, насосная станция №5 — полностью автоматизированный объект, работающий без постоянного оперативного персонала. В случае возникновения чрезвычайного происшествия, срабатывает автоматика. - она передает сигнал на диспетчерский пункт, и уже диспетчер принимает решение о вызове экстренных служб в случае необходимости - дает команду на выезд оперативно-выездной бригаде, вызывает МЧС и руководящий состав.

В Екатеринбурге провели масштабные противопожарные учения на новой насосной станции №5(2025)|Фото: Пресс-служба Екатеринбургской теплосетевой компании

"Этот объект у нас новый, введенный в эксплуатацию этом году, поэтому это первая противоаварийная и противопожарная тренировка на данном объекте. Данные тренировки являются плановыми и выполняются на всех наших объектах. Есть график - отрабатываем их по графику, не всегда с привлечением МЧС, с ними отдельный график", - пояснил Дорохов.

Начальник электрохозяйства ЕТК Руслан Зиганшин сообщил, что во время тренировки были отработаны действия оперативного, диспетчерского и технологического персонала.

В Екатеринбурге провели масштабные противопожарные учения на новой насосной станции №5(2025)|Фото: Пресс-служба Екатеринбургской теплосетевой компании

"По легенде загорелся трансформатор собственных нужд в распределительном устройстве насосной станции. Оперативно-выездная бригада приехала на место, увидела технологическое нарушение: задымление, сообщила начальнику смены тепловых сетей. Он вызывает бригаду МЧС России. Когда они прибывают, наш электромонтер допускает бригаду МЧС для тушения пожара. МЧС выполняет свою работу, локализует, устраняет возгорание, осматривает. Затем идут наши действия по восстановлению работ на насосной станции. Мероприятие плановое, перед грядущим отопительным сезоном мы отрабатываем аварийные мероприятия, чтобы всегда быть готовыми к нештатным ситуациям", - раскрыл детали проходящих учений Руслан Зиганшин.

В Екатеринбурге провели масштабные противопожарные учения на новой насосной станции №5(2025)|Фото: Пресс-служба Екатеринбургской теплосетевой компании

Помощник начальника караула седьмой пожарно-спасательной части Сергей Мочаленко сообщил, что подобные учения проводят регулярно - примерно два раза в месяц, потому порядок действий у экстренных служб уже отработан. Особенностью тушения пожара на данном объекте - наличие электроустановок под напряжением. Прежде чем приступать к тушению их необходимо отключить. Потому перед тем как приступить к тушению, силы МЧС взаимодействуют с администрацией объекта и получают допуск на отключение электроэнергии в здании.

В Екатеринбурге провели масштабные противопожарные учения на новой насосной станции №5(2025)|Фото: Пресс-служба Екатеринбургской теплосетевой компании

"На тушение трансформатора в здании насосной станции приехали одним отделением, подавали один ствол УРСК, ствол первой помощи, также воспользовались огнетушителями с объекта. Локализация пожара заняла три минуты. Это нормально, в норматив укладываемся", - подчеркнул Мочаленко.

По результатом проведенной тренировки будет составлен протокол, будет дана оценка действий каждого сотрудника, эти действия будет разбирать комиссия, замечания будут прорабатываться.

Теги: учения, насосная станция, МЧС, ЕТК


