Европейские страны стремятся переговорить с Трампом до его встречи с Путиным

Европейские страны стремятся переговорить с Дональдом Трампом до запланированной встречи президента США на Аляске с президентом России Владимиром Путиным, сообщает Bloomberg со ссылкой на свои источники.

Лидеры хотят поговорить с ним до 15 августа, чтобы обсудить частные переговоры.

"Любой разговор будет продолжением напряженных дипломатических выходных с участием официальных лиц США, Украины и Европы, которые включали встречи в Великобритании в субботу с вице-президентом Джей Ди Вэнсом и министром иностранных дел Великобритании Дэвидом Лэмми. Послы стран ЕС были проинформированы о переговорах в воскресенье, а в понедельник министры иностранных дел стран блока проведут виртуальную встречу. Белый дом не сразу ответил на запрос о комментарии по поводу возможного звонка", - говорится в сообщении.

Напомним, главы государств встретятся 15 августа, на Аляске. Первым о готовящейся встрече сообщил президент США Дональд Трамп на своей странице в соцсетях.