Установлен командир вооруженных сил Украины, причастный к обстрелам населения в Белгородской области, сообщили Накануне.RU в пресс-службе СКР.

Главным военным следственным управлением Следственного комитета Российской Федерации возбуждено уголовное дело в отношении командира второго механизированного батальона 92 отдельной механизированной бригады вооруженных сил Украины подполковника Виталия Нащубского, подозреваемого в совершении террористического акта в Шебекинском районе Белгородской области (пп. "а" и "б" ч. 3 ст. 205 УК РФ).

По данным следствия, с 17 февраля по 4 марта 2023 года Нащубский неоднократно отдавал незаконные приказы своим подчиненным на осуществление минометных обстрелов, подрывов жилых домов, объектов гражданской инфраструктуры и автотранспорта в Шебекинском районе Белгородской области. В результате совершенных Нащубским преступлений гражданские лица получили ранения различной степени тяжести, также разрушены объекты социальной инфраструктуры.

Выполнение следственных действий, направленных на установление обстоятельств, подлежащих доказыванию, продолжается. Принимаются меры к установлению местонахождения Нащубского и соучастников преступления.