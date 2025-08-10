Рябков прокомментировал решение снять мораторий на размещение ракет средней и меньшей дальности

Замглавы МИД РФ Сергей Рябков прокомментировал решение Москвы снять мораторий на размещение ракет средней и меньшей дальности (РСМД). В эфире телеканала "Россия-1" Рябков заявил, что РФ не могла действовать иначе в текущей ситуации.

По его словам, таким образом Россия "остужает разгоряченные головы в столицах некоторых стран НАТО".

"Какова альтернатива? Сглатывать, смириться с тем, что предпринимают американцы и их союзники, особенно европейские поджигатели войны. Их немало", - сказал он в эфире.