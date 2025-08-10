В Ростовской области после атаки БПЛА ввели режим ЧС

Сегодня ночью атака БПЛА была отражена в Миллеровском районе Ростовской области. Об этом сообщил глава Миллеровского района Олег Коваленко в своем Telegram-канале, передает корреспондент Накануне.RU.

В городе Миллерово из-за падения обломков беспилотника повреждены несколько частных домовладений. Люди не пострадали.

В настоящее время в зоне повреждения вводится режим ЧС, муниципальная комиссия проводит оценку полученного ущерба. Пострадавшим будет оказана помощь.