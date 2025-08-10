В Екатеринбурге в квартире на улице Бардина обнаружили тело матери и двух ее детей

Сегодня утром в Ленинском районе Екатеринбурга обнаружили тело 49-летней женщины, а также двух ее детей - девятилетнего мальчика и трехлетней девочки. Следователи возбудили уголовное дело.

Как сообщил Накануне.RU старший помощник руководителя Следственного комитета по Свердловской области Александр Шульга, по предварительным данным, женщина убила детей, а после свела счеты с жизнью. Уголовное дело возбуждено по ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух и более лиц, в том числе малолетних).

По поручению руководства СУ СК России по Свердловской области на место происшествия выезжала следственная группа в составе следователей районного следственного отдела и третьего отдела по расследованию особо важных дел, а также криминалистов регионального следственного управления. Следователи осмотрели место происшествия, допросили свидетелей, были назначены необходимые экспертизы, истребуется материал, характеризующий членов семьи. Причины трагедии еще только предстоит установить.

Начальник пресс-службы свердловского главка МВД Валерий Горелых сообщил, что полицию вызвала мать погибшей женщины, бабушка детей. В полицию женщина обратилась в 06.48 по местному времени. Женщина рассказала, что ее дочь долго не выходит на связь, и что она из-за депрессии может "наломать дров".

"Когда бабушка открыла жилище своими ключами, перед сотрудниками полиции предстала жуткая картина, словно из фильма ужасов: убитые малыши лежали на детской кровати, а тело их матери находилось на кухне, на полу. Визуальный осмотр квартиры показал, что следов ограбления и хищения ценностей не обнаружено. Мать детей работала врачом в одной из больниц Екатеринбурга. По предварительным данным, семья, в которой произошла трагедия, характеризовалась положительно, на учетах в ПДН полиции, а также на психиатрическом учете не состояла. Старший ребенок перешел в третий класс, учился в школе хорошо, младшая девочка ходила в детский сад", - сообщил Горелых.

Старший помощник прокурора Свердловской области Марина Канатова сообщила, что прокуратура Ленинского района Екатеринбурга проводит проверку. Ведомство проверит соблюдение требований законодательства об охране жизни и здоровья несовершеннолетних. На место происшествия выехали первый заместитель прокурора Свердловской область Александр Дуркин и прокурор Ленинского района города Екатеринбурга Генрих Гулиев. По результатам будут приняты меры прокурорского реагирования.