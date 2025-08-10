10 Августа 2025
Фото: Накануне.RU

Путин и Трамп на встрече в Аляске могут обсудить проблемы контроля над вооружениями

Президенты России Владимир Путин и США Дональд Трамп на встрече в Аляске могут обсудить проблемы контроля над вооружениями.

"Наверняка будут говорить о проблемах контроля над вооружениями. Неслучайно относительно недавно Россия приостановила действие моратория на размещение ракет средней и меньшей дальности. Это тоже формирует повестку дня саммита. Экономические отношения между Россией и США будут также затрагиваться", - сообщают РИА Новости со ссылкой на замдиректора Центра комплексных европейских и международных исследований факультета мировой экономики и мировой политики Национального исследовательского университета "Высшая школа экономики" Дмитрия Суслова.

По мнению эксперта, помимо Украины, стороны обсудят, в том числе, сотрудничество в Арктике, поскольку Арктика рассматривается и в качестве одного из наиболее центральных регионов российско-американского соперничества, и в качестве региона с перспективами сотрудничества. Он также отметил, что выбор Аляски как места проведения встречи призван символизировать факт, что урегулирование российско-украинского конфликта достигается путем двусторонних российско-американских переговоров без участия Украины и Европы, которым сообщат об итогах этих переговоров, но не станут учитывать их точку зрения изначально.

Напомним, главы государств встретятся 15 августа, на Аляске. Первым о готовящейся встрече сообщил президент США Дональд Трамп на своей странице в соцсетях.

Путин станет первым российским правителем, который посетил Аляску. В США в советское время были Никита Хрущев, Алексей Косыгин, Леонид Брежнев. Три раза Михаил Горбачев, Борис Ельцин — пять раз. На посту премьера: Виктор Черномырдин — четырежды, один раз — Сергей Степашин, один — Михаил Касьянов. Дмитрий Медведев на должности президента посетил Гавайи, Нью-Йорк, Питтсбург; Путин — Нью-Йорк, штаты: Техас, Мэриленд, Джорджия и Мэн. Последний визит президента РФ в США прошел десять лет назад — в сентябре 2015 года.

Аляска - российская территория, проданная Штатам в 1876 году за 7,2 миллиона долларов. Находится в 86 км от российского берега.

Теги: Путин, Трамп, встреча в Аляске


