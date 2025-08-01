Трамп заявил, что после высказываний Медведева отправил две атомные подлодки в "соответствующие регионы"

Президент США Дональд Трамп заявил в своей соцсети, что высказывания экс-президента России Дмитрия Медведева вынудили его отправить две атомные подлодки в "соответствующие регионы", передает корреспондент Накануне.RU.

"На фоне крайне провокационных заявлений бывшего президента России Дмитрия Медведева, который сейчас занимает пост заместителя председателя Совета безопасности РФ, я отдал приказ разместить две атомные подводные лодки в соответствующих регионах — на случай, если эти безрассудные и разжигающие высказывания окажутся не просто словами. Слова имеют большое значение и нередко приводят к непредвиденным последствиям. Надеюсь, в этот раз до этого не дойдет", — написал Трамп.

Напомним, экс-президент России Дмитрий Медведев ранее ответил Трампу, который упомянул Медведева в одном из своих постов в соцсети. Президент США написал: "Передайте Медведеву, несостоявшемуся бывшему президенту России, который все еще считает себя президентом, чтобы следил за своими словами. Он заходит на очень опасную территорию!". Это был ответ на угрозы Медведева начать войну в случае введения Америкой вторичных санкций в отношении России.

"Если какие-то слова бывшего президента России вызывают столь нервную реакцию у целого столь грозного президента США, значит, Россия во всем права и продолжит идти своей дорогой", - написал Медведев.

Он также прокомментировал слова Трампа о "мертвой экономике" России: "Пусть [Трамп] вспомнит свои любимые фильмы про "ходячих мертвецов", а также то, как может быть опасна несуществующая в природе "мертвая рука".

Вероятно, Медведев продолжил эксплуатацию своей любимой темы – угрозы ядерным оружием. "Мертвая рука" – негласное обозначение в странах НАТО системы "Периметр" – автоматизированного комплекса, который должен произвести пуск ядерных боеголовок в случае обмена такими ударами, даже в случае, если командные пункты будут уничтожены и/или связь между управлением и пусковыми установками будет прервана.