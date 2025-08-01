Суд наложил арест на имущество экс-главы Вологды и депутата Госдумы Евгения Шулепова

Суд наложил арест на имущество экс-главы Вологды и депутата Госдумы Евгения Шулепова и его семьи в рамках обеспечительных мер по иску Генпрокуратуры РФ, сообщили Накануне.RU в объединенной пресс-службе судов региона.

"Судом удовлетворено ходатайство истца о принятии обеспечительных мер в виде наложения ареста на имущество (в том числе 49 объектов недвижимости и долей в предприятиях) и денежные средства, принадлежащие ответчикам, а также в виде запрета ответчикам и регистрирующим органам совершать определенные действия в отношении имущества и денежных средств", - говорится в сообщении.

Первый заместитель Генерального прокурора РФ обратился в Вологодский городской суд с исковым заявлением к Шулепову и к оказывавшим ему содействие физическим и юридическим лицам об обращении в доход государства имущества и денежных средств, полученных коррупционным путем.

Исковое заявление принято к производству суда, назначено предварительное судебное заседание.