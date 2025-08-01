01 Августа 2025
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Происшествия Приволжский ФО Пермский край
Фото: Накануне.RU

Краснокамский городской суд удовлетворил ходатайство следствия об аресте начальника колонии

Краснокамский городской суд удовлетворил ходатайство следствия об аресте начальника колонии Максима Репетуха и его бывшего заместителя в качестве меры пресечения заключены под стражу, сообщили Накануне.RU в пресс-службе СУ СК по Пермскому краю.

Следствием установлено, что 3 сентября 2024 года фигуранты заключили государственный контракт с индивидуальным предпринимателем, согласно которому за денежное вознаграждение он обязан был оказать автотранспортные услуги по перевозке картофеля из ФКУ КП-39 ГУФСИН России по Пермскому краю в иные учреждения ГУФСИН России по Пермскому краю. При этом подозреваемые неправомерно отклонили заявки иных участников аукциона, заявлявших ценовое предложение на меньшую сумму.

В последующем злоумышленники организовали перевозку картофеля силами и средствами учреждения, а денежные средства в сумме более 580 тысяч рублей были перечислены на счет индивидуального предпринимателя за якобы оказанные последним автотранспортные услуги по перевозке картофеля. В ближайшее время следователем подозреваемым будет предъявлено обвинение. В суд направлены ходатайства об избрании в отношении соучастников меры пресечения в виде заключения под стражу.

Преступление выявлено оперативными сотрудниками УСБ ГУФСИН России по Пермскому краю. Следователями проведены осмотры мест происшествий и обыски в колонии и по месту проживания подозреваемых, в ходе которых изъята интересующая следствие документация и электронные носители. Производятся допросы свидетелей и иных лиц, обладающих значимой для следствия информацией. Расследование уголовного дела продолжается.

Теги: суд, арест, колония


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