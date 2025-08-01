"Азимут" уже осенью может начать возить россиян в Саудовскую Аравию

Авиакомпания "Азимут" может уже через несколько месяцев начать полёты из России в Саудовскую Аравию.

"Авиакомпания "Азимут" сейчас проходит у нас все процедуры подготовления, аккредитацию соответствующую. И мы также рассчитываем, что в октябре состоится первый полет нашего перевозчика в Саудовскую Аравию", - приводит ТАСС слова замминистра транспорта РФ Владимира Потешкина, сказанные во время торжественной церемонии начала регулярных прямых авиарейсов между Россией и Саудовской Аравией.

Более конкретного срока и городов, из которых полетит авиакомпания, он не назвал.