В Екатеринбурге на Дне Волонтерского центра РМК научат делать браслеты дружбы

В Екатеринбурге пройдет День Волонтерского центра РМК "Сила Урала".

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе Русской медной компании, целый день добровольцы будут рассказывать о тех, кому нужна помощь и научат всех делать добрые дела. Гости фестиваля смогут нарисовать и отправить открытки для пациентов детского хосписа. Малышам важно внимание каждого, поскольку они находятся в длительной изоляции и вынуждены проходить тяжелое и болезненное лечение.

Помогать можно и в цифровом формате. Представители Волонтерского центра расскажут, как делать контент о добрых делах и привлекать в добровольчество других с помощью социальных сетей. Медиаволонтерство – это важная и объемная часть работы центра.

Лучшие представители Волонтерского центра РМК получат награды, а самые активные гости праздника – подарки от организаторов. А еще все посетители площадки научатся делать браслеты дружбы своими руками.

День Волонтерского центра РМК "Сила Урала" пройдет 4 августа на площадке фестиваля "Лето с РМК".