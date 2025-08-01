Украина сегодня бегом должна просить Путина сесть за стол переговоров, - Лукашенко

Киев должен "бегом бежать" за Путиным и просить его сесть за стол переговоров, в противном случае ситуация в ближайшее время развернется не в пользу Украины, считает президент Белоруссии Александр Лукашенко.

"Украина сегодня бегом должна просить его [Путина]: "Владимир Владимирович, давайте сядем за стол переговоров, давайте договоримся". В противном случае, через несколько месяцев, полтора-два, не знаю, там вообще даже оборонительных сооружений не останется. Россияне все это потихонечку отгрызут, захватят", - заявил Лукашенко во время совместного с российским президентом брифинга на Валааме.

"Да хоть на Луну, куда угодно, но нужно садиться за стол переговоров и разговаривать, а не бросать камни друг в друга", - добавил белорусский президент.

Лукашенко раскритиковал Владимира Зеленского за отсутствие реальных шагов для встречи с российским президентом: "Я хочу встретиться с Путиным" — ну что ты кричишь об этом? Подготовьте соответствующую почву, заявление, прочее, а потом садитесь и подписывайте <...> Но надо ж подготовить. Что, они не понимают? Понимают, а раз так заявляют — значит, не хотят".