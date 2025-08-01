Суд увеличил иск "Морспасслужбы" по делу о затонувших в Черном море танкерах

Арбитражный суд Краснодарского края удовлетворил ходатайство ФГБУ "Морспасслужба" об увеличении исковых требований и взыскании солидарно 485 миллионов рублей с владельцев и фрахтователя затонувших танкеров. Об этом сообщает РИА Новости.

Иск о солидарном взыскании расходов с компаний ООО "Кама Шиппинг", ООО "Каматрансойл" и ЗАО "Волгатранснефть" на сумму около 315 миллионов рублей был подан "Морспасслужбой" в январе.

Также суд привлек в качестве соответчиков страховые компании САО "ВСК" и ООО "Абсолютстрахование".

Ранее сообщалось, что Росприроднадзор предъявил требование по возмещению ущерба от крушения танкеров в Керченском проливе их владельцам. Общая сумма трабований составила почти 85 млрд рублей. 49,4 млрд рублей – это требования в отношении владельца танкера "Волгонефть-212" – ООО "Каматрансойл", а также его фрахтователя – ООО "Кама Шиппинг". 35,4 млрд рублей должна выплатить компания ЗАО "Волгатранснефть" – собственник танкера "Волгонефть-239".