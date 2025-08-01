Среди российских бойцов нет ни одной напрасной потери, - Путин

Среди российских бойцов нет ни одной напрасной потери, заявил президент России Владимир Путин в ходе своего визита на Валаам. Он назвал динамику на фронте "положительной": "ВС РФ наступают на всей линии боевого соприкосновения".

Также Путин высказался о заявлениях украинской стороны по поводу того, что город Часов Яр, якобы, так и не был взят российскими войсками: "Такие заявления о том, что с нашей стороны это неверная информация [освобождение города Часов Яр], это говорит о том, что высшее политическое руководство Украины не очень проинформировано о ходе происходящих событий. Но это уже их проблемы".

"Но в целом динамика, повторяю, еще раз положительная. А ведь совсем недавно, помните, все говорили, наши недруги и недоброжелатели говорили о необходимости нанесения России стратегического поражения на поле боя. А сегодня у них другая, одна, но пламенная страсть. Остановить наше наступление во что бы то ни стало. Либо обещаниями хорошей жизни, либо какими-то угрозами, либо довооружением ВСУ. Повторю еще раз. Нам нужен длительный и прочный мир", - заявил Путин.

Он добавил: "Россия не захватывает территории в ходе спецоперации, а возвращает свое".