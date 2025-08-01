В правительстве разработают программу льготной аренды жилья для молодых семей

Премьер-министр России Михаил Мишустин попросил Минфин и Минстрой совместно с корпорацией "Дом.РФ" проработать возможность предоставления молодым семьям арендного жилья на льготных условиях. В пресс-службе правительства сообщили, что предложения министерства должны представить не позднее 1 ноября 2025 года.

Инициативу с льготной арендой в правительство внес Совет Федерации, но вообще идея постоянно озвучивается и в Госдуме. Так, недавно "Справедливая Россия – За правду" пообещала внести законопроект о ежемесячной компенсации на аренду жилья для молодых семей с детьми. В партии полагают, что семьям с одним ребенком надо предоставить субсидию на оплату 50% стоимости арендной платы, с двумя детьми – 70%, а многодетным полностью компенсировать расходы на аренду. Адресность этой мере придают ограничения: оба родители до 36 лет, своего жилья нет и стоят в очереди на получение недвижимости от государства. В партии даже посчитали, что такая мера могла бы поднять рождаемость в стране на 10%.