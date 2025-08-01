Турецкие отели снижают цены из-за сокращения турпотока из России

Турецкие отели пошли на снижение цен до уровня прошлого года из-за низкого потока туристов из России, передает РИА Новости со ссылкой на Российский союз туриндустрии.

По оценкам экспертов, в начале 2025 года турецкие отели подняли цены на 20-25%. Но уже к началу высокого сезона, осознав ошибку, они начались снижать цены и делать скидочные предложения.

Ранее в Ассоциации туристических операторов России пересмотрели оценку турпотока из РФ в Турцию в этом году примерно на 300-400 тыс. в сторону уменьшения – до 2,8 млн человек.

При этом российские туристы остаются самыми многочисленными в Турции. На втором месте немцы и на третьем британцы.