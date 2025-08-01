В России для иностранцев могут сделать платной учёбу в 10-11 классах

В России могут сделать платной учёбу в 10-11 классе. Нововведение коснётся иностранцев, если соответствующий законопроект примет Госдума.

Документ внесён в нижнюю палату российского парламента. Это сделали группа депутатов Госдумы во главе с лидером ЛДПР Леонидом Слуцким и сенаторы Совфеда Елена Афанасьева и Вадим Деньгин. Пакет документов зарегистрирован сегодня, 1 августа.

Предлагается определить, что получение иностранными гражданами и лицами без гражданства среднего общего образования (то есть обучение в 10 – 11 классах) должно идти за счёт их собственных средств, а обучение на бесплатной основе возможно лишь в исключительных случаях, если это установлено международными договорами Российской Федерации или иными федеральными законами.