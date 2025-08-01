Еще 42 новых автобуса отправили трудиться школьными маршрутами Челябинской области

1 августа на площади Революции Челябинска состоялась церемония передачи муниципалитетам Южного Урала новых транспортных средств для образовательных учреждений. Перед отправкой школьные автобусы осмотрел губернатор Челябинской области Алексей Текслер.

«Когда мы говорим о доступном и качественном образовании, мелочей быть не может. Безопасная дорога детей в школу – важная часть вопроса доступности образования. Мы этим вопросом каждый год занимаемся. За три последних года 183 автобуса, включая эту партию, были переданы в муниципальные образования. Мы уже подготовили пятилетний план вместе с Министерством просвещения Российской Федерации. Вся эта работа является частью большого национального проекта», - подчеркнул Алексей Текслер.

Напомним, в рамках исполнения поручения Президента в субъектах Российской Федерации ежегодно производится обновление парка школьных автобусов.

В школы Челябинской области сегодня переданы еще 42 школьных автобуса отечественного производства, которые будут эксплуатировать в 19 муниципалитетах региона.

Всего суммарно, начиная с 2016 года, за время действия программы в территории региона поставили 674 автобуса. Эти транспортные средства осуществляют регулярные перевозки почти 20 тысяч учащихся.

«Мы учитываем количество детей, которые в каждом конкретном муниципалитете требуют перевозки. Реагируем на обращения и смотрим на то, чтобы у нас доступность транспорта была представлена в каждом районе. Все наши муниципалитеты попадают в эту программу», — пояснил журналистам министр образования и науки Челябинской области Виталий Литке.

В ходе сегодняшней церемонии передачи школьного транспорта губернатор Алексей Текслер также пообщался с главами муниципалитетов, обратив внимание на то, что в большинстве территорий теперь нет транспорта старше 10 лет.

«Нашему автобусу, который был получен в 2015 году, уже исполнилось 10 лет. Ресурс его выработан, и поэтому очень радостно получать сегодня новый автобус. Уверена, что теперь детей будут подвозить не в 08:30, а в 08:15 — как положено. Чтобы ученики могли подготовиться к занятиям и пойти на уроки с хорошим настроением», — сказала в ходе церемонии передачи транспорта директор Лазурнинской средней школы Любовь Фриз.

Необходимо пояснить, что школьные автобусы будут использовать не только для доставки детей в образовательные учреждения, но и на дальние расстояния — на олимпиады, спортивные соревнования, массовые мероприятия.

Алексей Текслер отметил, что новый транспорт, передаваемый в пользование школ, универсальный, может быть использован на всех необходимых маршрутах.

Глава региона также дал поручение определиться с потребностью территорий в больших автобусах

«Говорил сейчас и с главами, и с директорами школ. В целом динамика за последние годы у нас хорошая. Но работу по обновлению автопарка школьных автобусов будем продолжать. К сожалению, ещё не во всех школах есть гаражи, водители обозначают этот вопрос. Поэтому поставил задачу: вместе с новой техникой у нас должны появляться гаражи. Водители поделились, что важно работать на новой технике. У них большая ответственность – возить детей, и поэтому новая техника, понятно, более безопасная, более качественная», - подчеркнул Алексей Текслер.

И отметил еще один аспект обеспечения транспортной безопасности – необходимость продолжения работы по ремонту и строительству дорог.

«Дорогами надо заниматься, тоже этот вопрос обсудили. Многое делается ежегодно, но тем не менее работу надо продолжать. Много задач по дорогам на юге области. Будем эту работу усиливать в следующем году. Мелочей нет, всё это важно», - сказал глава Южного Урала.