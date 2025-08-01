Передвижной музей "Поезд Победы" на несколько дней посетит Свердловскую область

Передвижная выставка "Поезд Победы" скоро прибудет в Свердловскую область. Как сообщили Накануне.RU в департаменте информационной политики региона, интерактивный музей на несколько дней остановится в городах трудовой доблести – Екатеринбурге и Нижнем Тагиле.

В столице Урала экспозицию на железнодорожном вокзале можно будет посетить 4 и 5 августа. Затем поезд отправится в Нижний Тагил, где остановится 6 и 7 августа.

Уникальная выставка расскажет о событиях Великой Отечественной войны. Получить билет можно бесплатно на сайте проекта, пройдя регистрацию. Билет придет на указанную электронную почту. Дети младше 12 лет смогут пройти в сопровождении взрослого по одному билету.

Отмечается, что "Поезд Победы" – первая в мире интерактивная выставка с максимальным эффектом присутствия, размещенная в движущемся составе.