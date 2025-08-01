СМИ: Хакеры опубликовали фрагмент, якобы, из базы данных "Аэрофлота"

Хакеры из группировок "Киберпартизаны BY" и "Silent Crow", утверждающие, что это они взломали "Аэрофлот", опубликовали фрагмент, якобы, из базы данных компании о перелетах. Приведенные данные относятся к полному тезке гендиректора "Аэрофлота" Сергея Александровского, пишет Baza.

Хакеры утверждали, что они получили доступ к историям перелетов и системам контроля за персоналом. В компании и правоохранительных органах эту информацию не комментировали. В Роскомнадзоре заявили, что "информация о возможной утечке данных из компании не получила подтверждения".

Из-за взлома IT-инфраструктуры "Аэрофлота" компания на протяжении всего дня с трудом отправляла рейсы. В результате в нескольких аэропортах, в том числе в столичном Шереметьево, скопились огромные очереди пассажиров. Однако, вопреки утверждениям анонимных хакеров о "полном уничтожении" инфраструктуры перевозчика, уже на следующий день ситуация стабилизировалась, постепенно расписание вернулось к штатному.