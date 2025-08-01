В Прикамье будут судить мужчину, угрожавшего продавцам игрушечной гранатой

В Пермском крае жителя Александровска будут судить за угрозу убийством. В отношении него возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 119 УК РФ (угроза убийством и причинением тяжкого вреда здоровью, если имелись основания опасаться осуществления этой угрозы), сообщили Накануне.RU в пресс-службе краевого правительства.

В феврале 2025 года мужчина будучи пьяным зашел в продуктовый магазин с предметом, похожим на ручную гранату, и стал угрожать его применением продавцам, находящимся в этот момент в торговом зале. После чего, довольный произведенным на женщин эффектом, которые реально восприняли угрозу, спокойно удалился.

Позднее мужчина был задержан сотрудниками полиции. Ему грозит до двух лет лишения свободы.