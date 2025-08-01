01 Августа 2025
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Фото: Накануне.RU

ТАСС исправил заголовок с упоминанием Степанакерта после требования Азербайджана

ТАСС внесло изменения в опубликованную 31 июля новость об азербайджанском городе Ханкенди. В новом заголовке слово "Степанакерт" в ТАСС решили заменить на "Нагорный Карабах". Новость касалась сноса памятника Айвазовскому.

После публикации новости Министерство иностранных дел Азербайджана потребовало от российского информагентства ТАСС извинений. В МИД Азербайджана полагают, что наименование в ней города Ханкенди Степанакертом "рассматривается как акт неуважения и оскорбление территориальной целостности страны".

Баку обосновывает это тем, что переименование города Ханкенди в "Степанакерт" в 1923 г. в Нагорно-Карабахской автономной области, якобы "незаконно созданной" на исторических землях Азербайджана, якобы было "проявлением неуважения к Азербайджану, потому что город назвали в честь большевика Степана Шаумяна, который вместе с Армяне-дашнаки учинили массовые убийства против азербайджанского народа".

Памятник Айвазовскому был снесен азербайджанскими властями 29 июля. Айвазовский — при рождении Ованнес Айвазян — родился 29 июля 1817 года в армянской семье.

Осложнение отношений между Москвой и Баку началось в июне после задержаний представителей азербайджанской диаспоры в рамках расследования дел об убийствах в Екатеринбурге, двое из них умерли после задержания. Азербайджан арестовал восьмерых россиян, включая айтишников, журналистов и просто туристов.

Теги: Иван Айвазовский, памятник, снос, Степанакерт, Ханкенди


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