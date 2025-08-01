Mash: В Кировской области во время испытаний вертолёта погиб его создатель

В Кировской области произошла трагедия. Созданный 88-летним изобретателем Владимиром Трапезниковым вертолёт разбился сам и убил своего создателя.

Трапезников всю жизнь увлекался авиамоделированием, собирал собственные модели. Удачными стали "Росинант", "Амфибия" и "Вятич".

Незадолго до смерти он начал собирать вертолёт. При взлёте конструкция разрушилась, а одна из оторвавшихся лопастей пробила Трапезникову голову. Его доставили в Омутнинскую больницу, но спасти не смогли, пишет Mash.