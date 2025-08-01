Эвакуация объявлена в самом высокогорном городе России Тырныаузе

Эвакуация объявлена для жителей микрорайона "Герхожан" в Тырныаузе в Эльбрусском районе Кабардино-Балкарии, где сошел сель. Об этом сообщила районная администрация.

По данным регионального главка МЧС, уже эвакуированы 342 человека, в том числе 96 детей. Приведены в готовность три пункта временного размещения.

Селевым потоком поврежден водопровод, без водоснабжения остались 700 абонентов, 3000 человек. Администрацией муниципалитета организован подвоз воды.

31 июля из-за сильного дождя в городе Тырныауз сошел селевой поток с реки Герхан-Суу. В Эльбрусском районе ввели режим ЧС. Жителей и туристов призывают покинуть опасные районы.