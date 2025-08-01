В Новосибирской и Омской областях снизились тарифы на услуги ЖКХ после вмешательства ФАС и прокуратуры

В Новосибирской области местный регулятор снизил тарифы на услуги ЖКХ по предписанию ФАС. Антимонопольщики выявили нарушения в ходе плановой проверки. Оказалось, что "экономически необоснованные расходы" составили 2,7 млрд руб.

"В результате исключения необоснованных средств с 1 июля 2025 года для всех категорий потребителей тарифы снизились: на 4,09% в сфере водоснабжения и водоотведения; от 3,22% до 13,34% в сфере теплоснабжения", - сообщили в пресс-службе Федеральной антимонопольной службы.

В Омской области тоже снизились тарифы – на тепло. Это произошло после вмешательства прокуратуры. Накануне надзорное ведомство вынесло губернатору области Виталию Хоценко представление и пригрозило подачей иска о признании губернаторского указа о повышении тарифов недействующим.

По отмененному теперь указу предельный уровень индексации тарифов на коммунальные услуги в Омске увеличивался с 16,1% до 39,6%. В результате применения этого указа с 1 июля тарифы на тепловую энергию значительно выросли.