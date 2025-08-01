В Крыму россиянин попал под следствие по делу о госизмене

В Севастополе россиянину вменили госизмену: ФСБ полагает, что он передавал украинской разведке данные о российской системе противовоздушной обороны (ПВО).

Предполагаемый изменник сам вышел на представителя Сил специальных операций ВСУ через telegram-канал, используемый украинскими спецслужбами для сбора разведывательных данных. По заданию куратора его российский собеседник якобы осуществил фото- и видеофиксацию работы объектов противовоздушной обороны в Севастополе. Данные о поступлении на боевое дежурство средств ПВО и координаты их мест расположения он, полагает следствие, передавал украинской разведке через мессенджер.

Возбуждено уголовное дело. Подозреваемый арестован, сообщает центр общественных связей ФСБ России.