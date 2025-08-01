В Тюменской области произошло ДТП с участием трех подростков

В ночь на 1 августа 2025 года на 14-м километре автодороги Тюмень — Боровский — Богандинский в Тюменском районе произошло дорожно-транспортное происшествие с участием троих несовершеннолетних. По предварительным данным, подростки толкали автомобиль "Лада-21093", у которого закончился бензин, сообщили Накануне.RU в пресс-службе ГИБДД региона.

За рулем находилась 18-летняя девушка, не имеющая права управления транспортом. Дети катались на автомобиле всю ночь, пока не кончился бензин.

В результате, когда они толкали машину, одного из них - 15-летнего юношу сбила легковая машина "Киа Спортейдж". Пострадавший с тяжелыми травмами был госпитализирован. Обстоятельства происшествия уточняются.

Прокуратура Тюменского района организовала проверку соблюдения законодательства о безопасности дорожного движения, а также профилактики безнадзорности и правонарушений среди несовершеннолетних. В рамках проверки будет оценено, насколько законные представители подростков исполняли родительские обязанности.

Ход и результаты процессуальной проверки, проводимой правоохранительными органами, взяты под контроль прокуратурой.