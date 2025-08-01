В Белгородской области протестируют новую систему оповещения об атаке беспилотников

В приграничных районах Белгородской области с сегодняшнего дня начнется тестирование нового сигнала угрозы атаки беспилотников, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

"В плотном тестовом режиме запускаем вместе с МЧС новый сигнал, предупреждающий жителей об атаках беспилотных летательных аппаратов. Алгоритм будет следующий: как только получаем от силовых структур информацию об атаке беспилотников, включаем голосовое сообщение, затем звуковое, звуковая сирена в течение одной минуты", - сообщил Гладков.

В момент звукового сигнала будет "автоматически происходить открывание дверей в многоквартирных домах", остановятся автобусы. "И задача МЧС — максимально быстро довести уже после окончания атаки информацию об отбое атаки беспилотного летательного аппарата. После тестовой проверки примем решение на заседании оперативного штаба", - рассказал губернатор.