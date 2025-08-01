Из-за санкций и ужесточения портовых правил резко подорожала перевозка нефти из России

Рынок нефти ответил на последние санкции ЕС и ужесточение правил захода иностранных судов в порты. Тарифы фрахта на перевозку российской нефти во второй половине июля выросли – рост составил до 30% в зависимости от направления. На этом фоне отгрузки сырья из портов упали до минимума с начала февраля.

По данным аналитиков, сильнее всего фрахт подорожал на маршрутах из Новороссийска в Турцию. Рост составил 30% к предыдущей неделе, до $3,6 за баррель, или $2,6 млн за рейс судна типа Aframax (100 тыс. т). Директор ЦЦИ Роман Соколов полагает, что рост ставок фрахта по всем маршрутам также может быть вызван увеличением времени, проводимого танкером под погрузкой из-за новых правил допуска судов под иностранными флагами в порты России, пишет "Ъ".

Ранее президент России Владимир Путин подписал указ, который регламентирует попадание в российские порты иностранных судов. Документ касается судов, которые выплыли из иностранного порта и хотят зайти в российский порт. Для этого они должны получить согласование федеральной службы безопасности.