Российские учителя с опаской относятся к введению оценок за поведение - опрос

Более 60% российских учителей опасаются, что оценка за поведение, которую хочет вернуть Минпросвещения, будет субъективной и будет использоваться для давления на "неудобных" учеников или их родителей, таковы данные опроса "Актион образования" среди тысячи педагогов по всей России.

При этом столько же – 62% учителей – поддерживают в той или иной степени эту инициативу.

Около 60% респондентов считают, что учителя будут принимать решение о выставлении оценки за поведение. Половина педагогов считает, что плохая оценка за поведение не должна влиять на перевод в другой класс или школу, участие в олимпиадах или получение аттестата. Но при этом каждый четвертый педагог полагает, что такая зависимость возможна, пишут "Ведомости".

63% учителей выступают за введение механизма обжалования таких оценок для родителей.

С 1 сентября 2025 года эксперимент по оценке поведения школьников начнется в семи российских регионах: Новгородская, Ярославская, Тульская и Ленинградская области, Луганская Народная Республика, Чечня и Мордовия.

Пока единую систему оценок не выработали: возможно введение пятибалльной системы, трехбалльной и зачетной. Оценку за поведение не будут выставлять в выпускных классах – чтобы избежать дополнительного стресса выпускников.