В Екатеринбурге задержали ростовских "курьеров", похитивших около 9 млн рублей у пенсионерки

В Екатеринбурге силовики задержали очередных помощников телефонных мошенников, атакующих пожилых уральцев.

Как сообщили Накануне.RU в городском управлении МВД, на этот раз "бегунками" оказались трое ранее несудимых жителей Ростовской области. Установлено, что они похитили около 9 млн рублей у пенсионерки из Екатеринбурга, которую по телефону обманули липовый сотрудник службы безопасности ЦБ России и лжесотрудник ФСБ.

Сами задержанные не стали отпираться и рассказали, что нашли предложение о работе "курьером" в социальных сетях. По заданию "кураторов" ростовчане приехали в столицу Урала, где "зарабатывали" от 5 до 10 тысяч рублей.

Теперь против них возбуждено уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере. Полицейские проверяют "бегунков" на причастность к аналогичным преступлениям. Всех, кто пострадал от этих людей, либо располагает какой-либо информацией об их преступной деятельности, просят обращаться по телефонам +7 (343) 356-42-07 или 02 (102 по мобильному).

Напомним, недавно в Екатеринбурге был осужден "курьер", похитивший у пенсионеров более 20,5 млн рублей.