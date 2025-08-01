В Таганроге ликвидируют упавшие обломки БПЛА

В Таганроге оперативные службы ликвидируют упавшие обломки БПЛА. Пострадавших и повреждений нет в результате ночной атаки ВСУ нет. Об этом сообщила глава города Светлана Камбулова в своем Telegram-канале.

"Сегодня ночью над акваторией Таганрогского залива работали средства ПВО ", - написала она.

О ночной атаке ВСУ на Ростовскую область сообщил также губернатор региона Юрий Слюсарь. Под удар попали Таганрог, Новошахтинск, а также Мясниковский Родионово-Несветайский, Неклиновский и Тарасовский районы. Губернатор уточнил, что есть повреждения жилых домов.

По данным Минобороны, с 31 июня 23:30 мск по 1 августа 04:10 мск ПВО уничтожили 60 беспилотников ВСУ. Больше всего БПЛА сбили над Белгородской и Ростовской областями – 31 и 12 соответственно.