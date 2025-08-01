01 Августа 2025
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Образование Томская область
Фото: t.me/mazur_70

Владимир Мазур сообщил подробности по обновлению инфраструктуры образования Томской области

"Месяц остаётся до Дня знаний. В новом учебном году по нацпроекту «Молодёжь и дети» обновим оборудование в 330 кабинетах труда и основ безопасности и защиты Родины во всех городах и районах Томской области", - сообщил в своем телеграмм-канале губернатор региона Владимир Мазур.

(2025)|Фото: t.me/mazur_70

Он добавил, что в кабинеты труда будут поставлены  новые фрезерные, лазерные и деревообрабатывающие станки и приборы, инструменты и верстаки, швейные машины, электроплиты, холодильные шкафы и многое другое.

(2025)|Фото: t.me/mazur_70

(2025)|Фото: t.me/mazur_70

Те, кабинеты, где проходит обучение основам безопасности и защиты Родины, оснастят тренажёрами-манекенами для оказания первой помощи, укомплектуют противогазами, респираторами и другими наглядными пособиями. 

"В первую очередь, обновим оборудование в кабинетах, где оно устарело или отсутствует. Затем обновим кабинеты школ, в которых капитальный ремонт завершается или только предстоит. В недавно отремонтированных школах кабинеты труда и основ безопасности уже наполнены всем необходимым для учебного процесса", - отметил Владимир Мазур. 

Также в Томской области планируют обновить оборудование кабинетов и по другим предметам: в 2026 году – по изобразительному искусству, музыке и физике, а в 2027-м – по математике, информатике, химии, биологии и экологии.

(2025)|Фото: t.me/mazur_70

"Инфраструктуру школьного образования продолжим обновлять и модернизировать и при поддержке нацпроекта, и в рамках областных программ", - подчеркнул глава региона.

Теги: владимир мазур, учебный год, инфраструктура образования, нацпроекты


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