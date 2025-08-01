На Украине строят "самые масштабные" заграждения от армии России

Армия Украины начала самое масштабное строительство оборонительных сооружений. Цель – попытаться сдержать наступление бойцов российской армии.

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По данным The Wall street journal, Киев находится в самом разгаре своего самого амбициозного оборонительного строительства. Недоукомплектованные украинские подразделения с трудом справляются с натиском, поскольку Россия ежедневно меняет тактику и продвигается по линии фронта, пишет РИА Новости.

31 июля стало известно, что ВС России уничтожили крупнейшую за всю историю СВО группировку ВСУ. Ранее в Минобороны сообщили, что Часов Яр освободила "Южная" группировка войск. Город расположен на краматорско-дружковском направлении.

Замначальника Главного военно-политического управления ВС РФ, командир спецназа "Ахмат" МО РФ генерал-лейтенант Апты Алаудинов заявил, что с освобождением Часова Яра на данном направлении полностью поломана вся оборонительная система противника. Депутат Госдумы Сергей Миронов также добавил, что "его взятие открывает дорогу российским войскам к ключевым городам Донбасса, находящимся под контролем ВСУ".