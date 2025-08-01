Бастрыкину доложат об агрессивном водителе-мигранте в Екатеринбурге

О противоправных действиях мигранта в Екатеринбурге будет доложено главе Следственного комитета РФ Александру Бастрыкину.

Как сообщает информационный центр СК России, стало известно, что 29 июля мигрант, управляя рейсовым автобусом в уральской столице, во время следования по маршруту нарушал правила дорожного движения, совершая опасные маневры. На все замечания пассажиров приезжий водитель реагировал агрессивно.

По данному факту возбуждено уголовное дело. Александр Бастрыкин затребовал у руководителя СКР по Свердловской области Богдана Францишко доклад о ходе и результатах расследования.

Ранее Бастрыкин потребовал доклад о расследовании уголовных дел о нападениях на жителей Екатеринбурга.