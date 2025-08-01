Стало известно, каким организациям предстоит переехать из Москвы

Кабмин России сформулировал параметры, по которым будет определено, каким организациям предстоит переехать из Москвы.

В сформированном списке около 170 госкорпораций и компаний с госучастием. Конкретный перечень уточняется в Минэкономразития. Прежде всего, перемещать планируется организации, в которых трудятся не менее 2 тыс. человек. Правительство предлагает расширить перечень переезжающих компаний, включив туда входящие в группы дочерние компании.

Организации смогут открывать в регионах, которые связаны с ведением их производственной и операционной деятельности, не центральные офисы, а отдельные представительства, одновременно создавая социальную инфраструктуру.

Поручение правительству представить предложения о поэтапном перемещении госкорпораций и госкомпаний и их "дочек" из Москвы в регионы дал глава государства Владимир Путин по итогу Петербургского международного экономического форума 2024 года. Он призвал обратить особое внимание на регионы в Уральском, Сибирском и Дальневосточном федеральных округах. По его словам, инициатива поможет укрепить экономические возможности субъектов, сообщают "Ведомости".