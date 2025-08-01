Международные резервы России достигли рекорда - $695,5 млрд

Международные резервы России достигли $695,5 млрд.

Об этом следует из сообщения Центробанка России. Это стало рекордом за всю историю подсчетов. За неделю рост объема международных резервов Москвы составил $11,8 млрд (1,7%). Предыдущий рекорд был зафиксирован по итогам недели с 20 по 27 июня на уровне $687,7 млрд.

Международные резервы РФ состоят из высоколиквидных иностранных активов, находящихся в распоряжении ЦБ РФ и правительства. Они включают в себя монетарное золото, специальные права заимствования, резервную позицию в МВФ и средства в иностранной валюте, сообщает Forbes.

Ранее внешний долг России сократился до 13% ВВП.