В России перестанут обслуживаться карты Visa и Mastercard

Банк России прорабатывает сроки прекращения обслуживания пластиковых карт Visa и Mastercard.

Времени хватит для планомерного перехода на карты отечественной системы "Мир". Речь не идет о срочной замене карт, они продолжают работать в обычном режиме. Кредитные организации своевременно сообщат клиентам о дальнейших действиях.

Регулятор отметил, что сроки действия карт Visa и Mastercard были продлены, чтобы россияне могли не менять своих привычек. Однако сейчас необходимость в такой мере потеряла актуальность, так как доля этих карт в обращении сокращается, сообщает ТАСС.

Ранее стало известно, что Центробанк России намерен отменить возможность использования пластиковых карт с истекшим сроком действия на фоне мошенничества. Срок действия карты — это один из элементов, который препятствует жульническим операциям.