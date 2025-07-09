Костромская область: электоральная ситуация в преддверии ЕДГ-2025

12-14 сентября 2025 года в Костромской области пройдут большие выборы. Избиратели области будут выбирать губернатора, депутатов Костромской областной думы по 25 одномандатным округам и партийным спискам (10 мест).

Жители региона старше 18 лет на каждом избирательном участке одновременно получат не менее трех, а где-то (как, например, в Костроме или Шарье, а также в отдельных муниципалитетах области где пройдут местные выборы) даже четыре (!) избирательных бюллетеня.

В настоящий момент заканчивается этап выдвижения кандидатов, партии провели свои партийные конференции, где утверждались партийные списки кандидатов. По итогам партийных мероприятий пакеты документов для регистрации были переданы в областной Избирком.

К настоящему моменту в целом понятна электоральная конфигурация и будущий расклад сил на выборах в регионе. В борьбу за депутатские мандаты по одномандатным округам и партийным спискам вступили семь политических партий, из которых пять известных парламентских – «Единая Россия», КПРФ, «Справедливая Россия – Патриоты – За Правду (СЗРП)», ЛДПР и «Новые люди».

В качестве дополнительных игроков на выборную поляну заявились и две непарламентские партии - «Партия пенсионеров» и «Партия социальной защиты». И та и другая имеют своих представителей в региональном парламенте – по одному депутату. Необходимо отметить, что «Партия социальной защиты» – экзотическое детище известного костромского предпринимателя Владимира Михайлова – сумело подать документы в Областную Избирательную комиссию со второго раза, исправив ранее допущенные ошибки.

Вообще, этот странный цирковой трюк у ПСЗ повторяется уже не первый раз: каждый раз «соцзащитники» сдают документы в Избирательную комиссию, и каждый раз с ошибками. Причем, элементарными. Складывается ощущение, что партия экономит на самом главном – квалифицированном электоральном юристе, который мог бы помочь с прохождением этой стандартной процедуры.

Таким образом, решение о дальнейшей регистрации участников выборной гонки остается за Избиркомом…

По данным социологических исследований, проведенных в период с 01 по 10 июня 2025 года на территории Костромской области Агентством массовых коммуникаций «Регион Медиа» (выборка 2.500 респондентов, метод исследования – уличный опрос), электоральный рейтинг «Единой России» среди всех избирателей составил 46%. В региональной столице – Костроме - поддержка партии власти традиционно ниже – 42%. Показатели текущего рейтинга достаточно высокие, что создает определенную уверенность в том, что к сентябрю партия власти по рейтингу электоральной поддержки от активных избирателей (то есть от тех, кто проголосует) может вполне преодолеть 50% рубеж.

Есть вероятность, что этот результат будет получен за счет синергии следующих факторов: во-первых, за счет мобилизации сторонников, во-вторых, по причине системной работы по организации административного ресурса. Кроме того, следует учитывать фактор предвыборной активности кандидатов-одномандатников, среди которых есть немало известных и популярных персоналий.

Очевидно, что борьба за второе место развернется между КПРФ и ЛДПР. По данным социологии в настоящее время за коммунистов готовы проголосовать 11% избирателей, а за партию Жириновского - 9%.

В областном центре вероятность второго места для КПРФ выше. Поддержка коммунистов в Костроме составляет 12%, а за ЛДПР готовы проголосовать 7%.

На момент проведения социологического опроса рейтинг «Справедливой России – Патриотов – За Правду» (СЗРП) составляет 5%.

Среди условно «отстающих» – «Новые Люди» с показателем электорального рейтинга 3%, а также «Партия Пенсионеров» – 1%. Напомним, что пять лет назад представители этих партий сумели пройти в региональный парламент.

Социология показывает, что при невысокой явке свои показатели могут улучшить «Единая Россия» и КПРФ.

КПРФ за счет высокой явки традиционного «пожилого» электората сможет рассчитывать на 13% голосов избирателей.

Необходимо отметить, что в прошлые электоральные циклы (2015, 2020 гг.) кандидаты выбирали тактику определенного дистанцирования от политических партий, которые их выдвинули, рассчитывая таким образом привлечь более широкий круг сторонников.

В текущей избирательной кампании сложилась нетипичная ситуация. Электоральные рейтинги той же «Единой России» или КПРФ в разрезе избирательных округов превышают персональные рейтинги (показатели) партийных кандидатов. Таким образом, в этом избирательном сезоне кандидатам, для привлечения голосов, целесообразно как можно плотнее работать с электоратом своих партий.

В рамках прогноза уже сейчас можно говорить, что с высокой вероятностью кандидаты «Единой России» одержат победу в большинстве одномандатных избирательных округов (25) на выборах в Костромскую областную думу. Кроме того, вероятно, что не менее половины мандатов по партийным спискам (10) также достанется «единороссам». Таким образом, партия власти может вполне повторить свой результат пятилетней давности.

Безусловно, в сельских территориях победить будет немного легче. Партия власти выдвинула там известных жителям кандидатов. Многие из них являются действующими депутатами Областной Думы, имеют высокие рейтинги известности и доверия.

Некоторую конкуренцию по «политическому весу» им смогут составить разве что отдельные местные лидеры общественного мнения - раскрученные депутаты районных собраний и городских Дум.

Примечательно, что в некоторых избирательных округах от «Единой России» выдвинулись известные кандидаты (действующие депутаты Областной Думы), которые в прошлом представляли партии парламентской оппозиции (Дробышева, Плюснин). Для части избирателей это будет сигналом проголосовать не только за них, но и за партию власти. Соответственно, часть сторонников «Единой России», которая за них не голосовала ранее, в этот раз поддержит именно их.

Скорее всего, в областном центре электоральная борьба будет более ощутимой.

В первую очередь, здесь проживают более требовательные избиратели.

Во-вторых, в Костроме традиционно популярны кандидаты от оппозиционных партий. Некоторые из них уже не в первый раз баллотируются в региональный парламент, хорошо известны избирателям и имеют статус действующих народных избранников.

В-третьих, в областном центре выборы в областную Думу проходят одновременно с выборами депутатов Городской Думы, где разыгрываются 33 мандата по количеству округов. Поэтому, политический градус борьбы и общий фон может быть более высоким...

До проведения выборов в регионе остается без малого два месяца.

В том, что голосование должно пройти открыто, легитимно и конструктивно не вызывает сомнений. В экспертной среде давно существует мнение, что Костромская область является индикатором «электоральной нормальности» среди российских регионов.

Особенность электоральной истории региона заключаются в том, что выборы в области на протяжении последнего десятилетия проходили спокойно, открыто, без каких-либо административных перегибов и нареканий.

Есть уверенность, что электоральный цикл 2025 года продолжит эту тенденцию.

Игорь Даченков, политолог