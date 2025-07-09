Современный передвижной мобильный медицинский комплекс поступил в Череповецкую горбольницу

Мобильный комплекс закупили по проекту Губернатора Вологодской области Георгия Филимонова «Доступная медицина», который входит в программу «Стратегия 2.0».

«Передали в пользование Череповецкой городской больницы новый передвижной медицинский комплекс на базе КАМАЗ с маммографом и флюорографом на борту. Он предназначен для работы в Череповецком муниципалитете и сегодня уже совершил свой первый выезд в поселок Суда. В течение трех дней местные жители смогут пройти на базе медкомплекса профессиональные осмотры и диспансеризацию, не выезжая за пределы своего населенного пункта», – сказал Георгий Филимонов.

Записаться на обследование в передвижном медицинском комплексе можно через участковых терапевтов, врачей общей практики и фельдшеров. Ежедневная пропуская способность флюорографа составит 25 человек в смену, а маммографа – 20 пациентов.

Благодаря проекту Губернатора Георгия Филимонова «Доступная медицина» такой же медкомплекс появился в 2024 году в Великоустюгской ЦРБ, а для Вологодской городской стоматологической поликлиники приобрели передвижной стоматологический кабинет. В этом году будут закуплены еще две мобильных стоматологии.

Губернаторский проект «Доступная медицина» рассчитан на три года. Его общая стоимость составляет 314 миллионов рублей. На эти средства до 2026 года автопарк медицинских учреждений Вологодчины пополнится на три передвижных медицинских комплекса на базе грузового автомобиля КАМАЗ и шесть мобильных стоматологических установок на базе автобуса ПАЗ.