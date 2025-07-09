274 человека отравились питьевой водой в Дагестане

Число отравившихся питьевой водой в Магарамкентском районе Дагестана выросло до 274, из них 270 — дети. Об этом сообщили в пресс-службе Минздрава республики.

В районную больницу госпитализировали 84 пациентов с кишечной инфекцией. При этом болезнь протекает в легкой форме, а в медучреждении развернули дополнительные койки, отметили в ведомстве. У врачей имеется все необходимое для проведения терапии, добавили в министерстве.

Ранее в управлении Роспотребнадзора по Дагестану сообщили об эпидемиологическом расследовании случаев острой кишечной инфекции в Магарамкентском районе. Пострадали жители сел Магарамкент, Куйсун, Гиляр, Гапцах и Верхний Тагиркент.

Предварительно, случаи заболевания связаны с водным путем передачи инфекции. Проводится отбор проб воды и биоматериала от пострадавших.

В прошлом году более 100 человек были госпитализированы с кишечной инфекцией в Буйнакске. Как сообщалось, жители города стали обращаться к медикам с признаками отравления с 7 июня. Они употребляли питьевую воду, которая подается в дома. В связи с отравлением людей возбуждено уголовное дело. Следователи провели обыск в МУП "Буйнакскводоканал". Эпидемиологическое расследование выявило, что вспышка кишечной инфекции связана с утечкой на магистральном водоводе, идущем от резервуаров чистой воды. Анализ воды выявил дизентерию, ротавирусы и норовирусы.