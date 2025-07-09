В 1 полугодии более 2,3 млрд рублей получили вологодские аграрии в рамках господдержки

Благодаря государственной поддержке специалисты агропромышленного комплекса помогают региону достичь целей национального проекта «Технологическое обеспечение продовольственной безопасности», который инициировал Президент.



«В этом году мы увеличили поддержку АПК до 4,5 миллиарда рублей, из которых свыше 2,3 миллиарда рублей уже предоставили нашим аграриям за первые шесть месяцев. Осуществили господдержку по 19 направлениям, в том числе поддержали производство молока и мяса, племенное животноводство и агротехнологические работы. Помогаем сельхозтоваропроизводителям реализовать крупные инвестиционные проекты, нарастить объемы производства сельскохозяйственной продукции, обеспечить вологжан качественным продуктами питания, а переработчиков – качественным сырьем», – сказал Георгий Филимонов.

В первом полугодии текущего года в Вологодской области из более 2,3 миллиарда рублей 1,067 миллиарда рублей направлено на поддержку производства молока. Еще 470,6 миллиона рублей – на производство агротехнологических работ, 333,5 миллиона рублей – на поддержку племенного животноводства и 111,3 миллиона рублей – на поддержку производства мяса.

В июле-августе Министерство сельского хозяйства и продовольственных ресурсов региона начнет возмещать часть затрат на приобретение техники, машин, оборудования, строительство, реконструкцию, модернизацию объектов агропромышленного комплекса, а также предоставлять государственную поддержку на элитное семеноводство.

Со всеми направлениями господдержки и информацией о приеме документов на получение субсидий можно ознакомиться на сайте Минсельхоза Вологодской области. Необходимые консультации проводят по телефонам: 8 (8172) 23-02-26 и 8 (8172) 23-02-49, а также по адресам электронной почты: minagro@agro.gov35.ru и ecp@post.gov35.ru.